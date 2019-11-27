Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sonrası 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta 46. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde, Müjgan ve Yılmaz, Yamanlar çiftliğine komşu oldu. Yeni taşınan çifti ziyarete giden Züleyha ise, bir kez daha kalbinden yara aldı. Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 46. son bölümün özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 28 Kasım Perşembe akşamı 46. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Bir Zamanlar Çukuova'da bu hafta Yılmaz ve Müjgan taşınınca, Behice Fekeli konağında iktidarını ilan etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta başka neler oldu? 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 46. bölüm özeti.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha Müjganlara hoş geldiniz ziyaretine gidecek. Ama Züleyha'nın bu hareketi hem konuk çalışanları hem de Hünkar'ın aklında hala Yılmaz'a karşı hisleri olduğunu düşündürür. Müjgan'ın amacı ise Yılmaz ile mutlu bir evliliği olduğunu ispat etmektir. Şermin ise nihayet Hatip'e istediği yerden ev aldırır. Şermin kendi evinin hanımı olacağını düşünse de Hatip'in iki evi idare edeceğinden habersizdir.
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