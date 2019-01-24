Bir Zamanlar Çukurova'nın Ala'sı Melike İpek Yalova kimdir?
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Isabella Fortuna rolüyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'nın ekibine katıldı. Bir Zamanlar Çukurova'ya 17. Bölüm itibariyle dahil olan Melike İpek Yalova, Ala karakterini canlandıracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Ala'sı Melike İpek Yalova kimdir?
Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır. Lisansını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra İtalya’da bulunan Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi gördü. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı dizide Kastilya Prensesi İsabella karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı.
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