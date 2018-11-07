Bir Zamanlar Çukurova 9. bölümüyle ekranlarda olacak! Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 9. bölüm fragmanları, yeni bölümün oldukça heyecanlı geçeceğinin sinyallerini verdi. Fekeli Ali'nin Yılmaz'a söylediği sözlerinin çok konuşulduğu fragman yeni bölüme dair pek çok bilgi veriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 9. bölüm fragmanlarında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Perşembe günleri atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova, 8 Ekim akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 9. bölümden 2. fragman da diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanda, Demir'in söylediği 'Ne oğlumun ne de senin kılına hiç kimse dokunamaz' sözleri dikkat çekti. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Bir Zamanlar Çukurova'nın 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde; Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak.
Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!
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