Bir Zamanlar Çukurova'nın 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkıyor

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta 19 Aralık akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen Müjgan'ın savaşa dahil olması damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.