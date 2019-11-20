Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Demir ve Yılmaz restleşmesi
Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta yeni bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölümünde Müjgan'la sorunlarını halletmeye çalışan Yılmaz yeni bir barışma adımı atacak. Ancak bu adım sonucunda Yılmaz ve Demir yeniden restleşecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Çukurova'nın 45. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, 21 Kasım Perşembe akşamı sevenleri ile buluşacak. Dizinin geçen haftaki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Bu hafta ise, aşkını kalbine gömmeye çalışan Züleyha, hastanede gördükleri karşısına yeni bir yıkım yaşayacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Demir annesinin Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşma barışmanın ilk kısımlarında alevli tartışmaya neden olur. Fekeli ise bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle ateş açıyor. Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor.
Yılmaz'dan ümidini kesen Züleyha Demir ile hayatına alışmaya çalışırken hastanede gördüğü manzarayla kalbine yeni bir bıçak saplanır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle