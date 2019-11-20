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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 21:45, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Demir ve Yılmaz restleşmesi

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Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümünde Demir ve Yılmaz restleşmesi

Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta yeni bölümü ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölümünde Müjgan'la sorunlarını halletmeye çalışan Yılmaz yeni bir barışma adımı atacak. Ancak bu adım sonucunda Yılmaz ve Demir yeniden restleşecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Çukurova'nın 45. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, 21 Kasım Perşembe akşamı sevenleri ile buluşacak. Dizinin geçen haftaki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Bu hafta ise, aşkını kalbine gömmeye çalışan Züleyha, hastanede gördükleri karşısına yeni bir yıkım yaşayacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Demir annesinin Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşma barışmanın ilk kısımlarında alevli tartışmaya neden olur. Fekeli ise bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle ateş açıyor. Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor.

Yılmaz'dan ümidini kesen Züleyha Demir ile hayatına alışmaya çalışırken hastanede gördüğü manzarayla kalbine yeni bir bıçak saplanır.

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