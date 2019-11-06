Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüme dair ipuçlarını verdiği 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın arttığı dizinin bu haftaki bölüm fragmanında, Müjgan'ın hamileliğinden dolayı Züleyha ile kaçmaktan vazgeçen Yılmaz'ın vicdan azabı damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve 43. bölüme dair ipuçları.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 6 Kasım Perşembe günü sevenleri ile buluşacak. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde yaşananlar sonrası, bu haftaki bölümde neler olacağı izleyenler tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 43. bölüm fragmanları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.
Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi.
Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır.
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