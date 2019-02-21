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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.02.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak 21. bölümü öncesi, yeni bölümden detaylar veren 2. fragman yayınlandı. Tansiyonun dozunun yeni bölümde de yüksek olacağının sinyalini veren fragmandaki diyaloglar oldukça dikkat çekici. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda neler var?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde, Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk edecek, bu haber karşısında yıkılan Hünkar'ın ne yapacağı ise merak konusu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrolde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor. Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabi ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor.

Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor!

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