Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde, Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk edecek, bu haber karşısında yıkılan Hünkar'ın ne yapacağı ise merak konusu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrolde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde, Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

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Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor. Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabi ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor.

Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor!