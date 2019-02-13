Bir Zamanlar Çukurova'nın 20. bölümünde tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor?
Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Zamanlar Çukurova'nın 14 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak 20. bölümü öncesi yeni bölüme dair detaylar veren fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 20. bölüm fragmanında başka neler var?
1970'li yıllarda Adana'da geçen, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 20. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmandaki diyaloglar oldukça dikkat çekici. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 20. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Bir Zamanlar Çukurova'nın ekranlara gelecek 20. bölümünde; Çukurova'da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor! Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başlıyor. Gaffur, Demir ile yaptığı işbirliğini Hünkar'a itiraf edebilecek mi? Hünkar, oğlunun karıştığı diğer olayları öğrenecek mi? Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecektir!
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Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır! Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır! Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar! Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor?
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