Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanında sesler yükseliyor!
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, bu hafta 19. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana, Züleyha'nın Demir'e söylediği 'Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun!' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?
Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 7 Şubat Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde, Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi, Demir'i adeta çileden çıkaracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı ve 1970'li yıllarda Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde;
Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe?
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Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.
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