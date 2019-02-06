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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.02.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanında sesler yükseliyor!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanında sesler yükseliyor!

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, bu hafta 19. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana, Züleyha'nın Demir'e söylediği 'Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun!' sözleri adeta damga vurdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 7 Şubat Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde, Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi, Demir'i adeta çileden çıkaracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı ve 1970'li yıllarda Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde; 

Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe?

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

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