Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'dan Demir'e sert sözler
Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak 19. bölümü öncesi, yeni bölümden ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. 19. bölümün oldukça gerilim dolu olacağının sinyallerinin verildiği fragmana, Züleyha'nın Demir'e karşı sarf ettiği sözler damga vuracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak. Fragmanda başka neler var?
Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alan, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanında Züleyha'nın Demir'e söylediği 'Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun!' sözleri dikkatleri çekti. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanı...
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GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta ekran önüne çıkan 18. bölümünde; Çukurova'da taşlar yerinden oynadı. Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak?
"Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?
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