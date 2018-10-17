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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz hapisten çıkıyor | Yeni bölümde neler olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz hapisten çıkıyor | Yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova, 18 Ekim Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, 6. bölümün oldukça heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini veriyor. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken ise Yılmaz'ın 'O şerefsizden intikamımı almadan ölmeyeceğim' sözleri oluyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 6. bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde, aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak isteyecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bu hafta da hız kesmeyecek. Dizinin ekranlara gelecek 6. bölümünde;

Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği…

Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KEREM ALIŞIK DİZİYE KATILIYOR

Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanacak 6. bölüm fragmanında ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın da yer aldığı görülüyor. Kerem Alışık'ın nasıl bir karaktere hayat vereceği diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

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