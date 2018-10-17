Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz hapisten çıkıyor | Yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova, 18 Ekim Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, 6. bölümün oldukça heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini veriyor. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken ise Yılmaz'ın 'O şerefsizden intikamımı almadan ölmeyeceğim' sözleri oluyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 6. bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde, aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak isteyecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bu hafta da hız kesmeyecek. Dizinin ekranlara gelecek 6. bölümünde;
Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği…
Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.
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KEREM ALIŞIK DİZİYE KATILIYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanacak 6. bölüm fragmanında ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın da yer aldığı görülüyor. Kerem Alışık'ın nasıl bir karaktere hayat vereceği diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
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