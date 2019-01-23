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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.01.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'da uykular kaçıyor! 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Bir Zamanlar Çukurova'da uykular kaçıyor! 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova, 24 Ocak Perşembe akşamı 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, sevilen dizi son olarak 27 Aralık 2018'de ekranlara gelmişti. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde, Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? 17. bölüm fragmanında neler var?

ATV ekranlarında diziseverlerle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 17. bölümüne ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, Çukurova'da uykuların kaçacağının ve yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar ve fragman...

Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ile Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak.

Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi?

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.

Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.

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