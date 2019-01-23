Bir Zamanlar Çukurova'da uykular kaçıyor! 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova, 24 Ocak Perşembe akşamı 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, sevilen dizi son olarak 27 Aralık 2018'de ekranlara gelmişti. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde, Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? 17. bölüm fragmanında neler var?
ATV ekranlarında diziseverlerle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 17. bölümüne ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, Çukurova'da uykuların kaçacağının ve yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini veriyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne dair detaylar ve fragman...
Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ile Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak.
Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi?
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16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.
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