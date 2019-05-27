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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'da dayıya selam!

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Bir Zamanlar Çukurova'da dayıya selam!

‘Bir Zamanlar Çukurova’da ünlü şair Attila İlhan’a selam!

Yayınlanan son bölümde Fekeli karakteri, Hünkâr ile romantik buluşmalarında, Atilla İlhan' ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okudu.  İki karakterin gençlik yıllarındaki aşklarına ithafen okunan şiir, duygu dolu anlara romantik bir fon oluşturdu.

Dizinin daha önceki bölümlerinde çeşitli sahnelerde babası Sadri Alışık'a selam yollayan Fekeli karakterinin oyuncusu Kerem Alışık bu kez de dayısı Attila İlhan'ı selamlamış oldu.

Attila İlhan’ın ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’ adlı şiiri şöyle:

gözlerin gözlerime değince

felâketim olurdu, ağlardım

beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım

çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce

ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım

felâketim olurdu, ağlardım

 

ne vakit maçka'dan geçsem

limanda hep gemiler olurdu

ağaçlar kuş gibi gülerdi

bir rüzgâr aklımı alırdı

sessizce bir cıgara yakardın

parmaklarımın ucunu yakardın

kirpiklerini eğerdin bakardın

üşürdüm içim ürperirdi

felâketim olurdu ağlardım  

 

akşamlar bir roman gibi biterdi

jezabel kan içinde yatardı

limandan bir gemi giderdi

sen kalkıp ona giderdin

benzin mum gibi giderdin

sabaha kadar kalırdın

hayırsızın biriydi fikrimce

güldümü cenazeye benzerdi

hele seni kollarına aldımı

felâketim olurdu ağlardım

Bir Zamanlar Çukurovada dayıya selam

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