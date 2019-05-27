Bir Zamanlar Çukurova'da dayıya selam!
‘Bir Zamanlar Çukurova’da ünlü şair Attila İlhan’a selam!
Yayınlanan son bölümde Fekeli karakteri, Hünkâr ile romantik buluşmalarında, Atilla İlhan' ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okudu. İki karakterin gençlik yıllarındaki aşklarına ithafen okunan şiir, duygu dolu anlara romantik bir fon oluşturdu.
Dizinin daha önceki bölümlerinde çeşitli sahnelerde babası Sadri Alışık'a selam yollayan Fekeli karakterinin oyuncusu Kerem Alışık bu kez de dayısı Attila İlhan'ı selamlamış oldu.
Attila İlhan’ın ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’ adlı şiiri şöyle:
gözlerin gözlerime değince
felâketim olurdu, ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydi fikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felâketim olurdu, ağlardım
ne vakit maçka'dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
ağaçlar kuş gibi gülerdi
bir rüzgâr aklımı alırdı
sessizce bir cıgara yakardın
parmaklarımın ucunu yakardın
kirpiklerini eğerdin bakardın
üşürdüm içim ürperirdi
felâketim olurdu ağlardım
akşamlar bir roman gibi biterdi
jezabel kan içinde yatardı
limandan bir gemi giderdi
sen kalkıp ona giderdin
benzin mum gibi giderdin
sabaha kadar kalırdın
hayırsızın biriydi fikrimce
güldümü cenazeye benzerdi
hele seni kollarına aldımı
felâketim olurdu ağlardım
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