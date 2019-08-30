Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak?
35. bölümünde heyecanlı bir sezon finaline damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Dizi sezonun başlamasına haftalar kala, Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri, yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak?
Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlere yer veren Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşmasıyla, dizinin sıkı takipçileri, yeni sezonun yayın tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, dizinin yeni sezonu ile ilgili merak edilen bilgiler.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, dizilerin yaz dönemi nedeniyle yayınlarına ara vermesi sebebiyle bir süredir yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşamıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleriyle eylül ayının ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.
Dizinin yeni sezonuna ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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