Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı?
Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son olarak 27 Aralık 2018'de 16. bölümüyle diziseverlerle buluşan dizi, yılbaşı nedeniyle yayın hayatına kısa bir ara vermişti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Sevilen dizinin son bölümü yılbaşından önce yayınlanmış ve Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması adeta son bölüme damga vurmuştu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihine dair detaylar...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Geçtiğimiz senelerde 1 hafta olarak uygulanan ara, bu sene 3 hafta olarak belirlendi. Dolayısıyla dizilerin 21 Ocak itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Buna göre Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölümünün 24 Ocak Perşembe akşamı ekranlarda olması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle