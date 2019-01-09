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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.01.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı?

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı?

Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son olarak 27 Aralık 2018'de 16. bölümüyle diziseverlerle buluşan dizi, yılbaşı nedeniyle yayın hayatına kısa bir ara vermişti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı?

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Sevilen dizinin son bölümü yılbaşından önce yayınlanmış ve Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması adeta son bölüme damga vurmuştu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihine dair detaylar...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Geçtiğimiz senelerde 1 hafta olarak uygulanan ara, bu sene 3 hafta olarak belirlendi. Dolayısıyla dizilerin 21 Ocak itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Buna göre Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölümünün 24 Ocak Perşembe akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.

Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.

 

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