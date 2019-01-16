Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 17. Bölüm tarihi belli oldu
Son olarak 27 Aralık 2018'de 16. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, diziseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm yayın tarihi dizinin YouTube hesabından paylaşılan tanıtım videosu ile belli oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü ne zaman?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölüm tarihi belli oldu. İşte, Züleyha, Demir ve Yaman'ın etrafında geçen olayların işlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihi...
1970'li yıllarda Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihine dair detaylar belli oldu. Dizinin resmi YouTube hesabından paylaşılan videoda "Bir Zamanlar Çukurova 24 Ocak'ta Kaldığı Yerden Devam Edecek" denildi.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.
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