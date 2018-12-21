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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.12.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Yamanlar çiftliğini basan Fekeli, herkesin içinde Demir'in yakasına yapışıp, adeta gözdağı verdi. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 20 Aralık Perşembe akşamı 15. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümüne Yılmaz ve Demir'in birbirilerine silah çekmesi ve Fekeli Ali'nin konağı basması damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık akşamı ekranlara gelecek 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

20 Aralık Perşembe akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde; Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor.

Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor.

Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor.

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