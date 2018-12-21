Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Yamanlar çiftliğini basan Fekeli, herkesin içinde Demir'in yakasına yapışıp, adeta gözdağı verdi. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 20 Aralık Perşembe akşamı 15. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümüne Yılmaz ve Demir'in birbirilerine silah çekmesi ve Fekeli Ali'nin konağı basması damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık akşamı ekranlara gelecek 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
20 Aralık Perşembe akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde; Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor.
Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor.
Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor.
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