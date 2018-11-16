Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hünkar ve Yılmaz öldü mü?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Züleyha ve Yılmaz’ın karşı karşıya geldiği anları nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde Yılmaz ve Hünkar'ın vurulma anına tanık oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Ekran macerasında 10 haftayı geride bırakan Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölümünde Yılmaz’ı karşısında bulan Züleyha’nın ağzından dökülenler Demir’i çılgına çevirdi. Aynı kadına aşık olan iki genç adamın yüzleşmesinde ise silahlar patladı. Oğluna siper olan Hünkar’ın vurulması son bölüme damga vurdu. Annesinin kollarına yığıldığı anlarda büyük bir şok yaşayan Demir de Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz ve Hünkar’ın akıbetini merak eden izleyiciler internet üzerinden fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile 22 Kasım Perşembe akşamı ATV'de...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!
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