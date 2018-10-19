Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bebek yaşıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölüme daha geride bıraktı. Kerem Alışık’ın Fekeli karakterleriyle ilk kez izleyici karşısına çıktığı Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümüne Züleyha’nın doğum sahnesi damga vurdu. Bebeğin akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Perşembe akşamları yayınlanan Atv dizisinin son bölümünde hapishaneden çıkan Yılmaz, intikam ateşiyle yanarken; kendisini bebeğine adayan Züleyha kötü bir sürpriz yaşadı. Öte yandan Ali Felekeli’nin ortaya çıkışı yepyeni bir sürecin sinyalini verdi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde merdivenlerden düşen Züleyha’nın doğum sahnesi ise ekrana kilitledi. Peki, Züleyha’nın bebeği yaşayacak mı? Hapishaneden çıkan Yılmaz, ne yapacak? Ali Fekeli hangi tarafı seçecek? Tüm bu soru işaretleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde yanıt bulacak.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.
KEREM ALIŞIK KADRODA
Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukuorova'nın kadrosuna Kerem Alışık dahil oldu.
Kerem Alışık, 6. Bölümde seyircinin karşısına "Fekeli" olarak çıktı. Perşembe akşamlarının iddialı dizisinin yeni kilit ismi Alışık, böylesine güzel bir projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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