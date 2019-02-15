Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 20. son bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden heyecanlı konulara sahne olan bölümün bitmesinin hemen ardından, gelecek hafta yayınlanacak 21. bölümün fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 14 Şubat Perşembe akşamı 20. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde heyecan yine zirve yaptı. Son bölümün bitmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...
20. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta yayınlanacak 21. bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Sevilen dizinin fragmanı yayınlandıktan hemen sonra haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın ekranlara gelen 20. bölümünde; Çukurova'da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor! Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başlıyor. Gaffur, Demir ile yaptığı işbirliğini Hünkar'a itiraf edebilecek mi? Hünkar, oğlunun karıştığı diğer olayları öğrenecek mi? Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecektir!
Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır! Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır! Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar! Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor?
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