Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova’nın 18. Bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölümüne Demir’in başına gelen felaket damga vurdu. Finalde ise Züleyha, karşılaştığı sahneyle yıkıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 31 Ocak Perşembe günü 18. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümünde; Çukurova'da taşlar yerinden oynadı. Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buldu. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, ölümle yüz yüze geldi. Bu yaşanan olaydan sonra Züleyha’nın Demir’e minnet duygusu artarken; Yılmaz kendine yeni bir rota çizdi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde Züleyha, Demir ve Müjgan’ı baş başa yemek yerken gördü. Bu gelişmenin ardında yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
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