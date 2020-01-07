Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 51. bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 9 Ocak akşamı 51. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Adnan'ın evde bulunduğu sırada çıkan yangın bu haftaya damga vuracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur.

Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacak. Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir.