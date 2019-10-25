Bir Zamanlar Çukurova son sahne sonrası 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı, dizinin son sahnesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Züleyha ile Demir'in bakıştığı son sahnenin ardından kopacak olan fırtına, Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. yeni bölüm fragmanını merak ettirdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son sahne sonrası bazı detaylar
Bir Zamanlar Çukurova son sahne sonrası 42. yeni bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Fekeli'nin yeniden silahla buluştuğu son bölümde, son sahnede ekrana gelen görüntü şoke etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümü hakkında bazı bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan
Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.
FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!
Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında
hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.
SANİYE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE, GAFFUR PERİŞAN!
Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa
kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.
SABAHATTİN BAŞHEKİM OLUNCA KIYMETE Mİ BİNECEK?
Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi
herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.
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