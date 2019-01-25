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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.01.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde çok eden manzara! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova son bölümde çok eden manzara! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Melike İpek’in Ala karakteriyle dahil olduğu Bir Zamanlar Çukurova 17. Bölüm finaline Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın tuzağı damga vurdu. Öte yandan geçmişin sırlarını açığa çıkaracak olan Hüsamettin’in ölüm döşeğindeki görüntüleri nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yen bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Üç hafta ara verdikten sonra olaylı bir bölümle izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova kafalarda soru işareti bıraktı. belli olacak. Fekeli’nin hakikatle ilgili sözleri şok etkisi yarattı. Gerçekleri öğrenmeye çok yakınlaşan Hünkar, son anda şansını kaçırdı. Finale ise Demir’in karşılaştığı manzara damga vurdu. Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölümünde belli olacak.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirdi.

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