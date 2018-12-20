Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosunda pek çok önemli isim yer alıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ve konusu...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin oyuncu kadorusu; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'dan oluşuyor. Ayrıca diziye yakın zaman önce 'Fekeli Ali' rolü ile Kerem Alışık da katıldı.

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)

1965 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı.

Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da rol alıyor. Vahide Perçin'in canlandırdığı karakterin özellikleri şöyle;

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)

Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan başarılı oyuncu, televizyon kariyerine 'Yeniden Başla' adlı dizi ile adım atmıştır. 2013'de vizyona giren Şeytan-ı Racim isimli filmde "Emrah" karakterini canlandıran Güneş, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Tuğtekin" karakterini, İsimsizler dizisinde ise "Kaymakam Fatih" karakterini canlandırdı. Genç oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaya başladı. Uğur Güneş'in canlandırdığı karakterin özellikleri şöyle;

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Murat Ünalmış (Demir Yaman)

1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve “Üç Kadın”, “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

Ünlü oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide, 'Demir Yaman' karakterine hayat veren Ünalmış'ın canlandırdığı karakterin özellikleri şöyle:

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek (Züleyha)

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır. Genç oyuncunun canlandırdığı karakterin özellikleri şöyle;

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Fekeli Ali (Kerem Alışık)

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay’ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır. Kariyeri boyunca pek çok sinema ve dizi projesinde yer alan başarılı isim son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna dahil oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli Ali' olarak izleyici karşısına çıkan Kerem Alışık'ın canlandırdığı karakter, Yaman ailesinin düşmanı ve Yılmaz'la işbirliği yapan bir isim olarak dikkat çekiyor.

DİZİNİN KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de.