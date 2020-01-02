Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yayın akışı içerisinde neden yer almıyor?

Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusu, diziyi izlemek için televizyonlarını açan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte, yayın akışı içerisinde olmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın neden akış içerisinde yer almadığı hakkında bazı bilgiler

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova, her yıl olduğu gibi bu yıl da kanalların bütçe hazırlıkları dolayısıyla 2 haftalık ara veren diziler arasında yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın iki hafta sonra yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

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