Bir Zamanlar Çukurova ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı yayınlandı!
İkinci sezonu ile izleyenlere merhaba diyecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Merak uyandıran finalle sezonu kapatan ve kısa bir aranın ardından hayranlarıyla buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon ilk bölümünde, Züleyha'nın Demir'le evlenmek zorunda bırakılmasını Yılmaz'ın öğrenmesi sonrası yaşanacaklar ekrana gelecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, yeni maceraları ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 35. bölüm sezon finalinde, Zülayha'nın yazdığı gerçeklere dolu mektup Yılmaz'a ulaşmıştı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, dizinin 36. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 36. bölümü ile 19 Eylül Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yılmaz Müjgan ile evlenir fakat düğün sonrası öğrendiği gerçeklerle altüst olur. Ancak Yılmaz Müjgan'a olanlarla ilgili bir şey belli etmemeye çalışır. Şermin ise Züleyha'yı kürtaja götürecek. Peki, Züleyha çocuğunu aldıracak mı? Merak edilen soruların yanıtı yeni bölümde cevap bulacak.
DİZİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sezon finalinde, nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder!
Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda
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