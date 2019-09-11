Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon merak uyandıran sezon finaliyle izleyenlerine kısa bir ara veren Bir Zamanlar Çukurova'nın 36. bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Yeni sezonda neler olacak? İşte, dizinin yeni sezon tanıtım fragmanları ve ekranlara döneceği tarihle ilgili bilgiler.
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Bülent Polat gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Çukurov'nın yeni sezon tanıtım fragmanları izleyici ile buluştu. Dizinin yeni sezon fragmanlarına Yılmaz'ın gördüğü mektup damga vurdu. Züleyha'nın yazdığı not şok etkisi yarattı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonuna ilişkin detaylar.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 36. bölümü ile 19 Eylül Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.
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SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
'Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde ortalık iyice karıştı!
Sezon finalinde, nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder!
Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çıkarmaya çalışır
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