Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı!
Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonu ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sezon finalinde gerçekleştirilen düğün olaylı bir şekilde gerçekleşmiş ve nihayet mutlulukla sonuçlanmıştır. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda Züleyha'nın yazdığı not neleri değiştirecek? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezon tanıtım fragmanı ve detaylı bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova gerilim dolu son bölümün ardından yeni sezona başlamak için gün sayıyor. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon tanıtımını yayınlayan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın yazdığı not şok etkisi yaratmıştır. Yılmaz, bunun karşılığında eli kolu boş durmayacağını gösterecektir. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Sezon finali ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte, Yılmaz'ın gördüğü mektup üzerine atacağı adımları içeren tanıtım fragmanı;
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
'Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde ortalık iyice karıştı!
Sezon finalinde, nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder!
Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çıkarmaya çalışır
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