Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezonun ne zaman başlayacağı, dizinin fanatik takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 30 Mayıs'ta ekranlara gelen 35. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Diziseverler şimdi yeni sezonun yayın tarihi hakkında merak ettikleri detayları sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, dizilerin yaz dönemi nedeniyle yayınlarına ara vermesi sebebiyle bir süredir yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşamıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleriyle eylül ayının ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.
Dizinin yeni sezonuna ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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