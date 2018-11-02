Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Demir ile Yılmaz'ın mücadelesinin damga vurduğu Bir Zamanlar Çukurova'nın 8. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, adeta çılgına döndü. Son bölümün bitmesinin hemen ardından, gelecek hafta yayınlanacak 9. bölümün fragmanı merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 1 Kasım Perşembe akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yayınlana son bölümünde heyecan yine zirve yaptı. Son bölümün bitmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair bilgi...
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU
Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor?
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