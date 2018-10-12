Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde tansiyon yine oldukça yüksekti, aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk etti. Son bölümünün tamamlanmasının ardından gelecek hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. bölümünde heyecan yine doruktaydı. Artık sabrını kalmayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü döndü. Şimdi ise 18 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yoğun şekilde internette sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde; Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek. Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?
DİZİNİN GENEL HİKAYESİ
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
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