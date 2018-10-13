Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Diziye yeni bir isim katılıyor!
Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 6. bölümüne ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. 18 Ekim Perşembe akşamı ekranlarda olacak yeni bölüme dair pek çok ipucu veren fragmanda, Yılmaz'ın hapisten çıktığı ve Züleyha'nın merdivenlerden düştüğü görülüyor. Öte yandan fragmanda bir de yeni oyuncu sürprizi var. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 6. bölümünde neler olacak? Diziye katılan yeni oyuncu kim?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta yayınlanacak 6. bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Fragmanda ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın da yer aldığı görülüyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova 6. bölüm fragmanı heyecan dolu. Fragmana Yılmaz'ın söylediği "O şerefsizden intikamımı almadan ölmeyeceğim!" sözleri damga vuruyor. Yılmaz'ın hapisten çıktığının görüldüğü fragmanda, Züleyha'nın merdivenlerden yuvarlanması diziseverleri heyecanlandırıyor.
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