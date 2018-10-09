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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.10.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Züleyha benim karım, karım'

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Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Züleyha benim karım, karım'

Perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 5. yeni bölümüne ait fragman izleyiciyle paylaşıldı. Yeni bölüme dair pek çok ipucu veren fragman, yeni bölümün heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 11 Ekim Perşembe akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, Yılmaz'ın hapishaneden kaçtığı görülüyor. Öte yandan Demir'in annesi Hünkar'a söylediği 'Züleyha benim karım, karım' sözleri de dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı...

5. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın Yılmaz'ı idamdan kurtarabilmek için Demir Yaman'la nikah masasına oturduğu Bir Zamanlar Çukurova'nın 4.bölümü yine heyecan doluydu. Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz haftaki bölümünde;

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?

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