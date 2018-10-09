Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Züleyha benim karım, karım'
Perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 5. yeni bölümüne ait fragman izleyiciyle paylaşıldı. Yeni bölüme dair pek çok ipucu veren fragman, yeni bölümün heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 11 Ekim Perşembe akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, Yılmaz'ın hapishaneden kaçtığı görülüyor. Öte yandan Demir'in annesi Hünkar'a söylediği 'Züleyha benim karım, karım' sözleri de dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı...
5. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Züleyha'nın Yılmaz'ı idamdan kurtarabilmek için Demir Yaman'la nikah masasına oturduğu Bir Zamanlar Çukurova'nın 4.bölümü yine heyecan doluydu. Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz haftaki bölümünde;
Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?
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