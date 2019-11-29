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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.11.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümü ile çekişme gözler önünde! 47. bölüm fragmanı geldi mi?

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Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümü ile çekişme gözler önünde! 47. bölüm fragmanı geldi mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Züleyha ile Müjgan'ın komşu olması aile içerisinde büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Hünkar'ın tüm endişesine derman olan Fekeli, büyük bir kumpasın içerisine girdiğinin ise farkına varmamıştır. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümünün ardından 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası dikkatleri üzerine çekti. Son bölümde Hünkar ve Fekeli'nin arasında dikkat çeken görüşme, şer odaklarının dikkatinden kaçmamıştır. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisine dahil edilecektir.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARTIK KOMŞU! ARKADAŞ DA OLABİLECEKLER Mİ?

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

DEMİR TÜM ARAZİLERİNİ SATMAK İSTİYOR! HÜNKAR NE YAPACAK?

Yılmaz'ın burnunun dibine taşınması bile Demir'i fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır! Ancak Hünkar, bu duruma müsaade etmemek için Züleyha'yı Yılmaz'ın yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsaade edecektir. Demir, annesinin itirazları arasında Fekeli'nin aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

HATİP VE ŞERMİN AŞK YUVALARINA TAŞINDI! SANİYE'NİN GÖZÜ DE ÜSTLERİNDE!

Şermin, Hatip'e istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de fark etmemiştir.

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