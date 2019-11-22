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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 45. son bölüm sonrası 46. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

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Bir Zamanlar Çukurova 45. son bölüm sonrası 46. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. son bölümünde Demir'in ailesi ile konuştuğu satış işi, tepkilere yol açmıştır. Konuşma esnasında duvara vurulan balyoz darbesi, Demir ve ailesi tarafından şokla karşılanmıştır. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde dışarı çıkan ve olup bitene anlam vermeye çalışan Demir, Yılmaz ile Müjgan'ı görmüştür. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm sonrası 46. yeni bölüm fragmanı merakla araştırılmaya başlandı. Yılmaz ile Müjgan'ı yan yana gören Demir, ne yapacağını bilememiştir. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, o son bölüm sonrası bazı bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor! Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya
gelemeyecek bir hale geliyor. Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!

FEKELİ VE YILMAZ'IN ARASINDA GEMİLER YANDI! FEKELİ YUMRUĞUNU MASAYA VURDU!

İki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak
savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer! Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!

GAFFUR ARTIK HATİP'İN KISKACINDA! HATİP DE ŞERMİN'İN OYUNUNA MI GELİYOR?

Hatip, borçlarını derhal ödemesini isteyince Gaffur yine çözümü bir yalan ile bulur! Ancak bu kez yalan senaryosuna Çetin'e iftira atmayı da
katınca, işler zannettiğinden de fazla karışır! Demir'in ardından Yılmaz'dan da dayak yiyerek, çiftlikte bir kez daha gözden düşer! 
Hatip ise artık iyice Şermin'in yörüngesindedir! İkisi Çukurova'nın gözlerden ırak çeşitli noktalarında masalarını kurup muhabbetlerini
arttırırken, Saniye'nin kendilerini gördüğünü farketmezler!

ZÜLEYHA AŞK VE NEFRET ARASINDA "ZÜLEYHA YAMAN" OLMAYA ÇALIŞIYOR!

Yılmaz'dan ümidini tamamen kesen Züleyha, Demir ile hayatına alışmaya çalışmaktadır. Ancak doktor kontrolüne gittiğinde Müjgan ve
Yılmaz ile karşılaşmak yine tüm duygularını alt üst edecektir. Tüm bu olan biten içinde tek dert ortağı Sabahattin ile buluşur. Dertleşirken
görecekleri manzara, Züleyha'nın kalbine bir hançer daha saplayacaktır.

MÜJGAN, BEHİCE'NİN SÖZÜNÜ DİNLİYOR VE EVLİLİĞİNE SAHİP ÇIKIYOR!

Yılmaz'ın Züleyha'yı hala sevip sevmediği sorusu aklını kemirirken, halasının tavsiyesini dinlemeye karar veren Müjgan, evliliğine daha da
sıkı sarılır. Ancak son yaşanan kavgalı gece Behice'nin gözünü korkutur. Behice, bir yandan Fekeli'nin kalbine girmek, bir yandan da bir an önce İstanbul'a gitmek planları yapar. Ama Müjgan artık, ne Adana'dan ne de Yılmaz'dan vazgeçmeyecektir. Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı Çukurova'da, ümitsiz aşklar şimdi de iki aile arasındaki iktidar ve mal savaşı ile sınanıyor!

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