Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen Yamanlar'ın gelinisin'
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4 Ekim Perşembe günü yayınlanacak 4. bölümü öncesi, yeni bölümden bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Demir ve Züleyha'nın evlendiği görülüyor. Fragmanda en çok dikkat çeken ise Hünkar'ın Züleyha'ya söylediği 'Sen Yamanlar'ın gelinisin artık' sözleri oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta yayınlanacak 4. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölüme öncesi yayınlanan son fragmanda Demir ve Züleyha'nın evlendiği görülüyor. Öte yandan Yılmaz hakkında idam kararı verilmesi de dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanları...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi pek çok ipucu barındıran fragmanlar...
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI!
Adana’nın uçsuz bucaksız Çukurova’sına kaçıp, Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz’ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz’ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten.
Züleyha ve Yılmaz’ın başının dertte olması Gaffur’u ve Saniye’yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten’in Yılmaz’a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi!
Züleyha’nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha’ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz’ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.
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