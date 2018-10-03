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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
03.10.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen Yamanlar'ın gelinisin'

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Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen Yamanlar'ın gelinisin'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4 Ekim Perşembe günü yayınlanacak 4. bölümü öncesi, yeni bölümden bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Demir ve Züleyha'nın evlendiği görülüyor. Fragmanda en çok dikkat çeken ise Hünkar'ın Züleyha'ya söylediği 'Sen Yamanlar'ın gelinisin artık' sözleri oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta yayınlanacak 4. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölüme öncesi yayınlanan son fragmanda Demir ve Züleyha'nın evlendiği görülüyor. Öte yandan Yılmaz hakkında idam kararı verilmesi de dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanları...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi pek çok ipucu barındıran fragmanlar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI!

Adana’nın uçsuz bucaksız Çukurova’sına kaçıp, Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz’ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz’ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten.

Züleyha ve Yılmaz’ın başının dertte olması Gaffur’u ve Saniye’yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten’in Yılmaz’a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi!

Züleyha’nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha’ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz’ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.

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