Bir Zamanlar Çukurova 21. Bölüm fragmanına damga vuran yüzleşme
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir dakikayı aşan Bir Zamanlar Çukurova 21. Bölüm fragmanına Fekeli ve Hünkar’ın yüzleşme sahnesi damga vurdu. Öte yandan Yılmaz’ın konağı bastığı anlar merak uyandırdı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 21. Bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 21. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanla birlikte önemli ipuçları edinen dizi takipçileri bir yandan da bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Fekeli ve Hünkar arasındaki yüzleşmede neler yaşanacak? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor? Yılmaz ve Müjgan arasındaki yakınlaşmanın sonucu ne olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlattı. Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıktı. Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başladı. Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düştü. Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karıştı. Dertleşmek için Sabahattin'e gitti. Evde oğlu hastalandı ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açtı.
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