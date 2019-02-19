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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.02.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 21. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanı yayınlandı. Diziseverlerle paylaşılan fragmanda, pek çok dikkat çeken diyalog var. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Şubat'ta yayınlanacak 21. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölümden ilk fragman geldi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlattı. Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor. Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başladı.

Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecek. Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır. Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır. Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar.

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