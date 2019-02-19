Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 21. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanı yayınlandı. Diziseverlerle paylaşılan fragmanda, pek çok dikkat çeken diyalog var. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?
Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Şubat'ta yayınlanacak 21. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölümden ilk fragman geldi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 21. bölüm fragmanı...
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde, Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlattı. Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor. Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başladı.
Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecek. Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır. Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır. Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar.
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