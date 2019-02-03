Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm fragmanında zehir zemberek sözler
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 1 dakika uzunluğundaki Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm fragmanına Züleyha’nın zehir zemberek sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bir yol çizmeye karar veren Yılmaz, Züleyha’dan uzak durabilecek mi? İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünden ilk görüntüler
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Yılmaz’ı Müjgan’la gören Züleyha, acısını Demir’den çıkarıyor. Züleyha’nın "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun!" sözleri Demir’in Yılmaz’a olan hırsını daha da perçinliyor. İşte, tüm bu anları ve daha fazlasını gözler önüne seren Bir Zamanlar Çukurova 19. Bölüm fragmanı
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanan son bölümünde; Çukurova'da taşlar yerinden oynadı. Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buldu. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, ölümle yüz yüze geldi. Bu yaşanan olaydan sonra Züleyha’nın Demir’e minnet duygusu artarken; Yılmaz kendine yeni bir rota çizdi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde Züleyha, Demir ve Müjgan’ı baş başa yemek yerken gördü.
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