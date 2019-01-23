Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanında Çukurova'da uykular kaçıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan 17. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi?
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