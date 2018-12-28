Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması adeta son bölüme damga vurdu. Öte yandan yaşanan gelişmeler 'Züleyha İstanbul'a mı kaçıyor?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 16. bölümü 27 Aralık'ta ekran önüne çıktı. Dizinin son bölümünde, Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son bölümün bitmesinin ardından, gelecek hafta ekranlara gelecek 17. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 16. bölümün kısa özeti ve 17. bölüm fragmanı hakkında bilgi...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde paylaşacağız.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.
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