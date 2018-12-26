Bir Zamanlar Çukurova 16. bölüm fragmanında kartlar yeniden dağıtılıyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan 16. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.
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