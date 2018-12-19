Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir ve Yılmaz karşı karşıya geliyor!
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 15. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu barındıran 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Peki, yeni bölüm fragmanında başka neler var? 15. bölümde neler olacak?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölümünden kesitler içeren yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında Züleyha ve Fekeli Ali'nin ağladığı sahneler dikkat çekiyor: İşte, İşte, Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı ve kısa özeti...
Bir Zamanlar Çukurova, 20 Aralık Perşembe akşamı 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor.
Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor.
Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır!
Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?
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