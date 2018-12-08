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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Televizyon
08.12.2018 - 19:16, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 13. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Fekeli ve Yılmaz, Demir ve Cengaver'in hazırladığı tuzağın tam ortasına düştü. Öte yandan, Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırdı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 13. bölümü 6 Aralık'ta ekran önüne çıktı. Dizinin son bölümünde, Yılmaz'ın arkasında, Fekeli gücünün olduğunu anlayan Hünkar, hastanede yaşadıklarının da rüya olmadığının farkına vardı. Son bölümün bitmesinin ardından, gelecek hafta ekranlara gelecek 14. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 13. bölümün kısa özeti ve 14. bölüm fragmanı hakkında bilgi...

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde paylaşacağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın ekranlara gelen son bölümünde;

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşmasında, Züleyha'nın ağzından çıkan her kelime, Yılmaz'ın en derin yarasına tuz bastı. Oğlundan ayrı kalmamak için, Yılmaz'ı da kendini de büyük bir acıya sürükleyen Züleyha, bunu daha fazla sürdürebilecek mi?

Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı gün geçtikçe artıyor. Saniye ve Gaffur, Gülten'i Yılmaz'ın yanından almanın yolunu arıyor. Konakta dedikodular kaynarken, Gülten'in Yılmaz'a sığındığının ortaya çıkması da an meselesi!

Fekeli'nin yaşadığını öğrenen Hünkar'ın duyguları ve dünyası alt üst oldu. Yılmaz'ın arkasında, Fekeli gücünün olduğunu anlayan Hünkar, hastanede yaşadıklarının da rüya olmadığının farkında! Peki, bu gerçek onun hangi duygularını alevlendirecek?

Demir ve Cengaver'in planları artık çok daha ölümcül! Düşmanlarının aynı tarafta olduğunu gören ikili, Fekeli ve Yılmaz'ı çok fena tuzağa düşürdü. Patlayan kurulu bomba, Çukurova'da taş üstünde taş bırakmayacak.

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