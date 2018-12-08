Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 13. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Fekeli ve Yılmaz, Demir ve Cengaver'in hazırladığı tuzağın tam ortasına düştü. Öte yandan, Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırdı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 13. bölümü 6 Aralık'ta ekran önüne çıktı. Dizinin son bölümünde, Yılmaz'ın arkasında, Fekeli gücünün olduğunu anlayan Hünkar, hastanede yaşadıklarının da rüya olmadığının farkına vardı. Son bölümün bitmesinin ardından, gelecek hafta ekranlara gelecek 14. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 13. bölümün kısa özeti ve 14. bölüm fragmanı hakkında bilgi...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde paylaşacağız.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın ekranlara gelen son bölümünde;
Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşmasında, Züleyha'nın ağzından çıkan her kelime, Yılmaz'ın en derin yarasına tuz bastı. Oğlundan ayrı kalmamak için, Yılmaz'ı da kendini de büyük bir acıya sürükleyen Züleyha, bunu daha fazla sürdürebilecek mi?
Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı gün geçtikçe artıyor. Saniye ve Gaffur, Gülten'i Yılmaz'ın yanından almanın yolunu arıyor. Konakta dedikodular kaynarken, Gülten'in Yılmaz'a sığındığının ortaya çıkması da an meselesi!
Fekeli'nin yaşadığını öğrenen Hünkar'ın duyguları ve dünyası alt üst oldu. Yılmaz'ın arkasında, Fekeli gücünün olduğunu anlayan Hünkar, hastanede yaşadıklarının da rüya olmadığının farkında! Peki, bu gerçek onun hangi duygularını alevlendirecek?
Demir ve Cengaver'in planları artık çok daha ölümcül! Düşmanlarının aynı tarafta olduğunu gören ikili, Fekeli ve Yılmaz'ı çok fena tuzağa düşürdü. Patlayan kurulu bomba, Çukurova'da taş üstünde taş bırakmayacak.
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