Bir Zamanlar Çukurova 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Hünkar, Fekeli'yi görüyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 13. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu barındıran 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde, Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşıracak. Peki, yeni bölüm fragmanında başka neler var? 13. bölümde neler olacak?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 13. bölümünden kesitler içeren yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümde Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor. İşte, İşte, Bir Zamanlar Çukurova 13. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Bir Zamanlar Çukurova, 6 Aralık Perşembe akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde;
Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle