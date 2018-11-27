Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 12. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu barındıran 2. fragman da diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini şimdiden verdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanlarda başka neler var?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 12. bölüm fragmanları nefesleri kesti. Fragmanda Züleyha ve Yılmaz karşı karşıya geliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm fragmanları...
Bir Zamanlar Çukurova 29 Kasım Perşembe akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Fragmanda Züleyha'nın söylediği sözler dikkat çekiyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm fragmanlarından kesitler...
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GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuştu. Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı? Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak! İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Züleyha nereye gidiyor? Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor. Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek?
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