Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha gerçeği öğreniyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta ekranlara gelecek 10. bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu barındıran 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini şimdiden verdi. Fragmanda en çok dikkat çeken ise Züleyha'nın Yılmaz'ın ölmediğini öğrenmesi oldu. Öte yandan Züleyha'nın Demir'e söylediği sözler de dikkat çekti. Peki, yeni bölüm fragmanında başka neler var? 10. bölümde neler olacak?
Geçtiğimiz hafta oldukça kritik bir bölümle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, 15 Kasım Perşembe akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Züleyha'nın Demir'e söylediği sözlerin damga vurduğu fragmanda, Yılmaz ortalığı karıştırıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanı...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 10. bölümünden kesitler içeren yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Dizinin yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz'ın bir davette karşılaşması herkesi alt üst etti. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanından detaylar...
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GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU
Sevilen dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde; Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak.
Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!
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