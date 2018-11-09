Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu anlar yaşattı. Yaman ailesi ve Yılmaz'ın arasındaki iyice kızışan mücadeleyi nefessiz izleyen diziseverler, şimdiden gelecek hafta yayınlanacak 10. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrolde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, 8 Kasım akşamı 9. kez izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde, Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okudu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm fragmanı hakkında bilgi ve son bölümün özeti...
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 8 Kasım'da ekranlara gelen son bölümünde; Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!
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