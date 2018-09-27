Bir Umut Yeter'in Yılmaz'ı Tolgahan Sayışman kimdir?
Bir Umut Yeter dizisinde Yılmaz Karabey karakterine can veren Tolgahan Sayışman, dizinin ilk bölümü itibariyle merakla araştırılan isim oldu. Dizide, hayattan tat almayan bir karakterin, hayatının aşkını bulmasıyla birlikte yeni bir hayata adım attığı Yılmaz karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman, Kanal D ekranlarından yayınlanan diziyi izleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Bir Umut Yeter dizisinin Yılmaz'ı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tolgahan Sayışman, Bir Umut Yeter dizisinde canladıracağı Yılmaz Karabey karakteri ile Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gaziyi canlandıracak.
İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmesine neden olur.
Trabzonlu bir anne ile Selanik göçmeni bir babanın çocuğu olarak 1981 yılı 17 Aralığında dünyaya gelmiştir. İsmi Nil olan bir kız kardeşi vardır.
Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi.
Tolgahan Sayışman 2002 senesinde katılmış olduğu Best Model Of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğa kaptırdıktan sonra 2004 yılında düzenlenen ManHunt Of Turkey ve sonrasında ise Güney Kore de düzenlenen 2005 senesinde Manhunt Internatiol yarışmasında birinci olmuştur.
İstanbul’a döndükten sonra Ekol Drama Sanat Evi’nde Ayla Algan’dan uzun süre oyunculuk eğitimleri aldı.
Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı.
24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır.
6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Firar adlı bir sinema filmide rol almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan, FOX TV'de yayınlanan Lale Devri(dizi) adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamaktadır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.
En büyük çıkışını Elveda Rumeli dizisinde yakalayan Tolgahan Sayışman, bu diziden sonra da pek çok dizi de ve sinema filminde rol almıştır. Lale Devri dizisinde 4 sezon kadar ekranlar da kalan ünlü oyuncu, Asla Vazgeçmem adlı dizide rol almıştır.
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